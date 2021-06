Primo lotto della variante a via Livornese: modifiche al progetto, i lavori riprenderanno a metà giugno

LASTRA A SIGNA – Prosegue l’intervento di realizzazione del primo lotto della variante a via Livornese con la costruzione della rampa di collegamento fra via di Sotto e Ponte a Signa e l’eliminazione dell’incrocio con semaforo sulla ex 67 nella zona di Ponte a Signa, mediante l’inserimento di una rotatoria. In questo momento il cantiere dei lavori si è fermato poiché […]

LASTRA A SIGNA – Prosegue l’intervento di realizzazione del primo lotto della variante a via Livornese con la costruzione della rampa di collegamento fra via di Sotto e Ponte a Signa e l’eliminazione dell’incrocio con semaforo sulla ex 67 nella zona di Ponte a Signa, mediante l’inserimento di una rotatoria. In questo momento il cantiere dei lavori si è fermato poiché sono allo studio modifiche progettuali mirate che non comporteranno né un allungamento dei tempi, né aumenti di costi ma un miglioramento dell’intervento.

“I tecnici e i progettisti della società che segue i lavori – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Emanuele Caporaso – stanno rivedendo alcuni particolari del progetto riguardanti l’area in cui si è verificata la rottura del tubo del gas lo scorso marzo, modificando la parte della fondazione della rampa alla luce della nuova risultanza del tubo, che differisce da quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi. Inoltre, con l’occasione abbiamo deciso di apportare modifiche per migliorare l’impatto visivo di alcuni elementi del progetto: in particolare sarà modificata la scala pedonale di accesso al ponte da via di Sotto con una soluzione che meglio si integra a livello paesaggistico e sarà ridotta drasticamente la quota di rialzo inizialmente prevista del piano stradale di via De Amicis. Tali cambiamenti non comporteranno un allungamento dei tempi dell’intervento che rimangono quelli previsti a inizio del cantiere”. A seguito della conclusione delle modifiche progettuali i lavori riprenderanno a metà del mese di giugno.

(Immagine di archivio)