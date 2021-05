Primo Maggio, senza corteo in versione ridotta

SESTO FIORENTINO – Cerimonia ristretta quella di oggi Primo Maggio. I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno mantenuto l’appuntamento con la festa dei lavoratori e del lavoro, anche se in forma contenuta per evitare assembramenti. Il sindaco e i rappresentanti dei sindacati si sono ritrovati questa mattina alle 10, senza alcun corteo per le strade […]

“Crediamo davvero che questo possa essere l’ultimo anno per festeggiare il Primo Maggio in questa versione ridotta. – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi – Ringrazio i sindacati di aver voluto anche quest’anno anche se in una versione ridotta aver voluto organizzare questo appuntamento che, a causa della pandemia non è stato possibile organizzare il corteo. Mi sembra significativo avere scelto un luogo come questo davanti al monumento al Partigiano per ricordare anche il 25 Aprile e chi ha dato la vita per la nostra libertà. Faremo un passaggio anche alla lapide dei morti del 5 Maggio ricordando la lotta dei lavoratori per i diritti e la dignità del lavoro. Due tappe simboliche che vogliono ricordare l’importanza del Primo Maggio”.

Il sindaco ha poi ricordato l’importanza del lavoro anche durante la pandemia e ha fatto alcuni riferimenti al piano nazionale di ripresa. “E’ stato un anno di pandemia che si è retto grazie ai lavoratori e alle lavoratrici del mondo della sanità e chi lavora nei servizi essenziali e che ha permesso a questo Paese di andare avanti. – ha detto il sindaco – In questo anno non ci siamo fermati, ma sappiamo che fine hanno fatto i contratti a tempo determinato e sappiamo quanto stanno soffrendo i lavoratori e le lavoratrici in questo Paese. Credo sia una follia di togliere il blocco dei licenziamenti quando siamo ancora in questa pandemia, trovo grave che nel piano nazionale di ripresa e resilienza ci siano pochissimi riferimenti al mondo del lavoro”.

“L’Italia si cura con il lavoro”: è lo slogan che quest’anno è stato scelto da Cgil-Cisl-Uil per celebrare il Primo Maggio, la Festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Altre manifestazioni in forma ridotta si sono tenute davanti alcuni luoghi di lavoro: a Calenzano davanti al magazzino Amazon Logistics in via Baldanzese, era presente Annalisa Nocentini segretaria generale di Uil Toscana per ribadire il no ad ogni tipo di vecchio e nuovo sfruttamento sul lavoro.