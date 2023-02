Primo premio in un concorso nazionale per l’audiodocumentario “Lo scherzo. Il caso Gkn, lotta operaia del terzo millenio”

CAMPI BISENZIO – L’audiodocumentario “Lo scherzo. Il caso Gkn, lotta operaia del terzo millennio” si è classificato al primo posto del premio nazionale “Raccontare il lavoro”, dedicato al giornalista Marco Rossi. La serata conclusiva si è tenuta venerdì a Roma, alla presenza di un rappresentante del Collettivo di fabbrica. Tra le motivazioni della giuria, presieduta dall’ex direttore di Rai Radio Tre Marino Sinibaldi, “Concentrato in cinque episodi, “Lo scherzo” racconta la vicenda umana, professionale e di lotta dei 500 lavoratori dello stabilimento industriale Gkn di Campi Bisenzio, un tempo stabilimento Fiat di Firenze. Una battaglia che ha avuto dal suo inizio nel 2021 a oggi momenti di alta tensione, di esaltazione per i risultati raggiunti, e per l’esempio di coerenza e solidarietà mostrate non soltanto nei nostri confini, ma anche in Europa. Una battaglia che però non conosce ancora il suo esito conclusivo, e che richiede ancora la partecipazione e il sostegno di tutti, comprese le organizzazioni sindacali, coinvolte nella vicenda dopo l’azione portata avanti dai lavoratori in autonomia. Con uno spirito narrativo coinvolgente, unito a una realizzazione tecnica di assoluto rilievo, “Lo scherzo. Il caso Gkn, lotta operaia del terzo millennio”, è il documento audio vincitore della undicesima edizione del Premio Marco Rossi”. Un bel risultato davvero, ricco di significati per il lavoro di Valentina Baronti, Camilla Lattanzi e Gianluca Masala, che è andato in onda nel maggio 2022 su Radio Tre, nella trasmissione “Tre soldi” ed è disponibile sul sito raiplaysound.it o sulla App rayplaysound.