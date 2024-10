Principio di incendio in un ristorante di via Roncioni: a fuoco la cucina, il locale invaso dal fumo

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti ieri sera, intorno alle 18.20, in via Marco Roncioni per un principio di incendio avvenuto nella cucina di un locale di ristorazione. Le fiamme hanno coinvolto solo il piano cottura, ma il fumo ha invaso l’intero locale e l’intervento dei Vigili del fuoco ha permesso […]

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti ieri sera, intorno alle 18.20, in via Marco Roncioni per un principio di incendio avvenuto nella cucina di un locale di ristorazione. Le fiamme hanno coinvolto solo il piano cottura, ma il fumo ha invaso l’intero locale e l’intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di far uscire tutto il fumo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche la Polizia municipale che ha chiuso parzialmente la strada per permettere le operazioni di soccorso. In corso gli accertamenti per stabilire le cause.