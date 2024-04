PrismaLab vince Big See Architecture Award 2024

PRATO – PrismaLab, il centro polifunzionale realizzato dal Comune di Prato, inaugurato nel 2023, è vincitore del premio Big See Architecture Award 2024 per la sezione “Public, cultural buildings and infrastructure buildings”, premio che sarà assegnato a Lubiana il 15 e 16 maggio prossimi. Il Big See Award è un premio nato nel 2000 in […]

PRATO – PrismaLab, il centro polifunzionale realizzato dal Comune di Prato, inaugurato nel 2023, è vincitore del premio Big See Architecture Award 2024 per la sezione “Public, cultural buildings and infrastructure buildings”, premio che sarà assegnato a Lubiana il 15 e 16 maggio prossimi. Il Big See Award è un premio nato nel 2000 in Slovenia come premio nazionale e si è allargato dal 2018 a tutta l’Europa, diventando ogni anno di più un ambito riconoscimento in ambito di architettura, interior design, product design, fashion design. Un Premio che valorizza creatività, innovazione, attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Il premio a PrismaLab nella sezione “Public, cultural buildings and infrastructure buildings”, riconosce il valore di questo intervento dal punto di vista sociale oltre che architettonico. Importante esempio di rigenerazione urbana, PrismaLab nasce dalla riqualificazione di un ex opificio, la fabbrica Pieri, in disuso, acquisito dal Comune di Prato e riqualificato grazie all’intervento di rigenerazione urbana Piu Prato finanziato con fondi europei nel quartiere Macrolotto Zero. PrismaLab è stato realizzato dallo studio Pianificazione degli spazi pubblici del Comune di Prato, dagli architetti Michela Brachi e Massimo Fabbri, e dall’ingegnere Alessandro Pazzagli. Project partners: Carlos Loggia, Technologies 2000; Andrea Carlesi, IdroGeo service; Alessandro Murratzu, Vespignani Costruzioni; Vespignani Riccardo. Il progetto si inserisce nel più ampio piano di ripensamento urbanistico, sociale e culturale di Prato, che ha avviato, negli scorsi anni, un progetto di rigenerazione e proiezione della città nel futuro.

PrismaLab è oggi un vivace centro a servizio della città di Prato. Qui, in 1000 metri quadrati, trovano infatti sede le attività promosse dal Comune di Prato per il sostegno all’imprenditorialità giovanile, grazie all’area startup con due grandi sale di coworking, al Punto giovani Europa – Informagiovani, oltre a funzioni di carattere socio-culturale, spazio di studio, spazio eventi. L’intervento è stato anche l’occasione per la realizzazione di una piazza pubblica a verde in una delle aree più densamente costruite della città. Dall’inconfondibile profilo avveniristico che richiama le fabbriche tessili, PrismaLab è stato realizzato seguendo una matrice progettuale ben identificata con l’operare “alla pratese”, ovvero basato sull’ottimizzazione delle risorse naturali disponibili ed al recupero e riuso delle materie attraverso l’applicazione di metodi e tecnologie moderne, ad utilizzare risorse passate con metodologie moderne per proiettare la città verso il futuro. PrismaLab si caratterizza anche per l’apertura totale al quartiere dal punto di vista dell’inquadramento urbanistico e architettonico, e per la leggibilità ed il mantenimento dell’impronta originaria di fabbrica.