Privatassistenza: “Garantiti tutti i servizi di assistenza domiciliare e infermieristica”

SESTO FIORENTINO – Un centro di assistenza domiciliare all’avanguardia e che anche in questo periodo di difficoltà oggettive sta continuando a fare la propria parte. Più che egregiamente. Stiamo parlando della sede sestese di Privatassistenza, gestita dalla nascita, sei anni fa, da Andrea Dominijanni (nella foto), in via del Campo sportivo, e che rientra nelle oltre 200 sedi presenti sul territorio nazionale con tanti operatori qualificati. E sebbene i giorni che stiamo vivendo siano particolarmente complessi, ha continuato a garantire tutti i servizi di assistenza domiciliare. Con un calo fisiologico, ma dovuto solo al fatto che in diverse case adesso sono gli stessi familiari, in altri momenti impegnati con il lavoro, a prendersi cura di chi ha necessità. Aumentati invece gli accessi infermieristici, con un particolare che Dominijanni – giustamente – rivendica con orgoglio. Ovvero il fatto che, anche in tempi non sospetti, “la protezione individuale degli operatori noi l’abbiamo sempre garantita, le mascherine sono sempre state nel kit di base”. Segno, aggiungiamo noi, che quando si lavora in un certo modo, poi viene riconosciuto. Non a caso Privatassistenza è operativa sette giorni su sette, con una maggiore presenza per quanto riguarda l’assistenza di base a Sesto, Scandicci e Campi mentre per gli accessi infermieristici Signa e Lastra a Signa sono i Comuni più “battuti”. Con il supporto, inoltre, in alcune zone, ad alcune strutture residenziali assistite. E mentre sono allo studio nuovi servizi che saranno attivati quanto prima, è gioco forza interrotto in questo periodo quello di selezione delle badanti. Per qualsiasi informazione telefonare al numero 0555277892.