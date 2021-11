Pro Loco. Bando per il mercatino di hobbistica

SESTO FIORENTINO – Due domeniche all’insegna del mercato di hobbistica. Gli appuntamenti saranno a dicembre, il 5 e il 19 con il mercato promosso dalla Pro Loco. Il mercatino di hobbistica si terrà in piazza Vittorio Veneto.

Per partecipare la Pro Loco ha emesso un bando. Possono partecipare al mercatino coloro che creano cose frutto del loro ingegno e rigorosamente fatte a mano (e non in serie); svolgono l’attività creativa in modo occasionale, saltuario e amatoriale; non la gestiscono invece in maniera organizzata come se fosse per loro un lavoro vero e proprio; gli introiti ricavati dalla vendita degli oggetti che vengono creati per hobby, non devono superare i 5000 euro l’anno.

Per gli interessati è possibile presentare la domanda entro il 25 novembre per partecipare al mercatino del 5 dicembre e entro il 9 dicembre per partecipare al mercatino del 19 dicembre. Gli interessati a partecipare ad entrambe le giornate possono presentare un’unica domanda. La domanda deve essere inviata per mail all’indirizzo prolocosesto@gmail.com. La quota di partecipazione (comprensiva delle spese relative all’occupazione di suolo pubblico, illuminazione, etc) è di euro 10, da pagare la mattina dell’evento. Informazioni e bando completo sul sito della Pro Loco di Sesto Fiorentino.