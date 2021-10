Pro loco: domenica 24 ottobre a Signa è tempo di “Sapori d’autunno”

SIGNA – A Signa è tempo di “Sapori d’autunno”. Grazie alla Pro loco che per domenica prossima, 24 ottobre, con il patrocinio del Comune, ha organizzato una giornata dedicata ai sapori e alle eccellenze di questa stagione. L’appuntamento è dalle 10 alle 20 nel centro del Comune, piazza Cavour, viale Mazzini e piazza della Repubblica, dove, oltre alla possibilità di acquistare specialità enogastronomiche stagionali, avrà luogo anche uno straordinario “Svuota cantine”. Qui di seguito il programma completo.

Per questo come da ordinanza della Polizia municipale, dalle 7 alle 22 è vietata la circolazione e la sosta a tutte le categorie di veicoli, sulle strade denominate interessate dalla manifestazione, ad eccezione dei seguenti tratti di strada: porzione della piazza della Repubblica che unisce via Roma a piazzetta Bolognini e il tratto della rampa in discesa della stessa piazza dal primo accesso carrabile fino all’intersezione con via Roma; in piazza Cavour è obbligatorio il transito dei veicoli provenienti da via Verdi o via delle Fornaci verso via Dante Alighieri, stabilendo inoltre che gli eventuali veicoli in sosta nelle zone vietate del presente capoverso saranno rimossi ai sensi dell’articolo 159 del Codice della Strada; dalle 7 alle 9 la circolazione sulle strade indicate in precedenza è consentita ai veicoli utilizzati per il trasporto del materiale necessario all’allestimento delle strutture necessarie per lo svolgimento della manifestazione. E’ sempre consentito l’accesso ai mezzi di soccorso operanti in condizioni di emergenza.