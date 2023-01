Pro Loco e Pro Lastra insieme per la lirica: “Signa per Caruso” in Salablu

SIGNA – In attesa dell’arrivo della Befana (venerdì 6 gennaio alle 15.30 in piazza Stazione), la Pro Loco di Signa, in collaborazione con la Pro Lastra Enrico Caruso si concentra sul primo evento del 2023. E lo fa nel segno della lirica, grazie alla serata in programma oggi, mercoledì 4 gennaio, con inizio alle 21 […]

SIGNA – In attesa dell’arrivo della Befana (venerdì 6 gennaio alle 15.30 in piazza Stazione), la Pro Loco di Signa, in collaborazione con la Pro Lastra Enrico Caruso si concentra sul primo evento del 2023. E lo fa nel segno della lirica, grazie alla serata in programma oggi, mercoledì 4 gennaio, con inizio alle 21 in Salablu. Il nuovo anno si apre infatti con un omaggio al grande tenore napoletano grazie a “Signa per Caruso” ma soprattutto grazie all’esecuzione di alcune delle più famose arie d’opera.