Pro Loco, il programma 2021 si ritira all’Ufficio Turistico del Comune

SESTO FIORENTINO – Non ci sarà la presentazione del programma della Pro Loco come avveniva negli anni passasti, a causa della pandemia. Ma non per questo l’associazione non ha un programma per i prossimi mesi e le informazioni si possono reperire all’Ufficio Turistico nei locali del Municipio.

“Particolare rilievo sarà dato, nel programma di quest’anno, alla promozione e valorizzazione turistica di Cercina e Monte Morello. – è quanto si legge in una nota della Pro Loco – Se la situazione lo permetterà, e con le dovute modalità in sicurezza, per il 2021 proponiamo inoltre: di proseguire con le nostre Passeggiate in città, e di organizzare visite alle Ville e ai giardini presenti sul territorio; di organizzare incontri per raccontare la storia di famiglie, artisti, personaggi che hanno fatto la storia della nostra città; di riproporre nuove edizioni (ripensate “al tempo del Covid”) del Medioevo a Sesto, e della Festa del Grano/Festa in campagna; di promuovere manifestazioni inserite nei format regionali delle Notti dell’archeologia e della Giornata degli Etruschi, con aperture straordinarie della tomba della Mula; di organizzare mercatini tematici e mostre mercato per un sostegno alla valorizzazione del centro cittadino; di realizzare particolari iniziative rivolte a bambini, ragazzi e famiglie”.

Il programma si quest’anno avrà due novità. “Stiamo cercando di organizzare almeno due uscite rivolte ai nostri soci, – prosegue la nota della Pro Loco – verso mete culturali e artistiche che si trovano al di fuori del territorio sestese, con l’obiettivo di favorire una maggiore cordialità e conoscenza fra noi. Molte sono le attività che vorremmo realizzare e per le quali abbiamo la necessità della Vostra collaborazione. Una parte dei proventi economici di Pro Loco di Sesto Fiorentino provengono dalle quote delle tessere dei soci. Vogliamo dare molto alla nostra comunità, ma per farlo abbiamo bisogno di persone che si impegnino oltre che per far nascere concretamente le idee, anche per supportarle economicamente. Per questo invitiamo i nostri Soci a rinnovare la propria iscrizione per l’anno corrente, ma anche a coinvolgere nuovi amici ad associarsi per la prima volta – un piccolo contributo che quest’anno rappresenta un sostegno prezioso”.

Informazioni e tesseramento alla Pro Loco da martedì 23 febbraio presso la sede dell’Ufficio Turistico situato al piano terra del Palazzo Comunale piazza Vittorio Veneto 1, aperto il martedì e il venerdì pomeriggio (dalle 16 alle 19) ed il sabato mattina (dalle 9 alle 13).