Pro loco Signa, via alla campagna di tesseramento soci. Ecco come e quando iscriversi

SIGNA – Anche quest’anno la Pro loco di Signa lancia la propria campagna di tesseramento soci. e lo fa (anche) promuovendo tutte le agevolazioni che si hanno, in convenzione, per chi appunto si iscrive alla Pro loco (vedi pieghevole in basso). “Diventare socio – spiegano dalla Pro loco signese – non comporta nessun obbligo, nessun […]

SIGNA – Anche quest’anno la Pro loco di Signa lancia la propria campagna di tesseramento soci. e lo fa (anche) promuovendo tutte le agevolazioni che si hanno, in convenzione, per chi appunto si iscrive alla Pro loco (vedi pieghevole in basso). “Diventare socio – spiegano dalla Pro loco signese – non comporta nessun obbligo, nessun impegno particolare ma è un sostegno importante per l’associazione, che si occupa di rendere vivo e promuovere il nostro territorio. Con la tessera socio potete usufruire di numerosi sconti sull’intero territorio nazionale e ti permetterà di contribuire al tuo paese. Associarsi alla Pro loco, versando un contributo economico, significa sostenere concretamente le diverse attività di valorizzazione e tutela del territorio in cui la Pro loco stessa si impegna dalla sua istituzione. Inoltre, per chi lo desidera, dà l’opportunità di partecipare attivamente ai diversi progetti avviati e alla realizzazione delle manifestazioni che hanno luogo sul nostro territorio”. Chiunque sia interessato a iscriversi o a rinnovare la propria adesione, può rivolgersi al Punto Informazioni Turistiche di Signa in piazza Stazione, il costo della tessera – di durata annuale – è di 10 euro.

Dall’inizio dell’anno l’ufficio segue un nuovo orario di apertura al pubblico, così suddiviso: febbraio, marzo e agosto il martedì e venerdì dalle 15 alle 19, il mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13; aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre il lunedì dalle 15.30 alle 19.30, il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, il sabato dalle 9 alle 13.