Pro Loco, visite guidate del giardini di Villa Corsi Salviati

SESTO FIORENTINO – Sabato 13 giugno riprende il programma di aperture straordinarie e visite guidate del giardino di Villa Corsi Salviati, a cura della Pro Loco di Sesto Fiorentino.

Per favorire il rispetto delle regole di prevenzione della diffusione del Covid-19, i visitatori saranno accompagnati dai volontari dell’associazione suddivisi in due turni, uno alle 10 e uno alle 10,45, per un massimo di 15 partecipanti per turno, e sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Per partecipare è tassativo prenotarsi entro le ore 12 di venerdì 12 giugno inviando una email a [email protected]

Le prossime visite straordinarie al giardino della Villa sono previste per sabato 12 settembre e sabato 10 ottobre.

Allo stesso indirizzo email è possibile prenotare anche le visite guidate alla Tomba della Montagnola che proseguiranno tutti i sabati fino al prossimo 26 luglio.