Problemi con l’acqua a Signa: sono causati da un guasto ma l’intervento dovrebbe concludersi in giornata

SIGNA – In tutto il Comune di Signa si stanno registrando dei problemi di approvvigionamento idrico. E, in merito a ciò, spiegano da Publiacqua, “sono causati da un guasto provocato da una ditta al lavoro per altri sottoservizi sulla rete di adduzione DN 300 (diametro di 30 centimetri)”.

“I nostri tecnici – concludono da Publiacqua – stanno intervenendo per la riparazione che terminerà nel tardo pomeriggio. La situazione dell’approvvigionamento si normalizzerà in serata quando comunque si potranno verificare fenomeni di intorbidamento dell’acqua. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto potrà creare loro”.