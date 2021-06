Problemi per la chiusura del punto prelievi della Asl. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – La chiusura del punto prelievi alla Asl scatola nera per motivi legati alla ristrutturazione, sta creando non pochi problemi. Sono molte le segnalazioni che arrivano alla nostra testata tra queste anche quella di Sergio. Sergio scrive “da giorni il punto prelievi ematici è stato spostato ai laboratori Synlab in via della Querciola […]

SESTO FIORENTINO – La chiusura del punto prelievi alla Asl scatola nera per motivi legati alla ristrutturazione, sta creando non pochi problemi. Sono molte le segnalazioni che arrivano alla nostra testata tra queste anche quella di Sergio.

Sergio scrive “da giorni il punto prelievi ematici è stato spostato ai laboratori Synlab in via della Querciola visto la chiusura della scatola nera USL.”. Sergio segnala “sistemazione abbastanza vergognosa per gli spazi e per la situazione in cui devono lavorare gli addetti. Norme di distanza causa Covid non rispettate e sala di attesa in uno spazio aperto perdiupiù di proprietà condominiale”.