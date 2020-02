“Processo a Nora” al Teatro di Colonnata

SESTO FIORENTINO – “Processo a Nora” è lo spettacolo ispirato a Casa di Bambola di Ibsen, di e con Mirko Angelo Castaldo e Ilda Fusco, in scena sabato 21 e domenica 22 marzo al Teatro di Colonnata in piazza Rapisardi.

In scena due attori a rappresentare e riflettere sulle vicende della protagonista, attraverso le parole dei personaggi, le loro azioni, cercare di indagare il pensiero e la trama, un dibattito che inevitabilmente porta all’attualità, al quotidiano, cosa ancora possiamo imparare dalle azioni di Nora? Quanto sono lontane da noi quelle situazioni? Come si è emancipata la donna? E come la società è cambiata?

Interrogativi sulla morale, sul senso di giustizia.