“Profumi e sapori”, buona la prima. La ripartenza del commercio a Campi è con il piede giusto

CAMPI BISENZIO – Buona la prima. Perché quella di “Profumi e sapori” è stata la prima iniziativa organizzata a Campi Bisenzio dopo la ripresa delle varie attività in seguito all’emergenza sanitaria. Una prima, organizzata da Fare Centro Insieme, con la collaborazione del Comune e la fattiva partecipazione della Misericordia di Campi che si è occupata di far rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, il cui successo è stato sottolineato dai vari soggetti coinvolti appunto nella due giorni che si è conclusa da poco.

“Sono molto soddisfatta di questo mercato straordinario – ha detto l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese – organizzato egregiamente dal CCN. È stata una ripartenza importante per il commercio che ha permesso sia ai negozianti del centro storico che agli ambulanti di riprendere un po’ di ossigeno dopo il lockdown. Sono stata sempre presente per assicurarmi che tutto andasse al meglio e così è stato, tutti hanno lavorato rispettando con attenzione tutte le norme di sicurezza. Un ringraziamento alla Misericordia che ha presidiato il mercato in maniera ineccepibile e a tutti i presenti che hanno avuto comportamenti esemplari. Il CCN ha sempre lavorato con grande senso di responsabilità e impegno. Vorremmo continuare su questa strada, provando a ripetere mercati come questo con la giusta attenzione verso la sicurezza, continuando a promuovere iniziative che aiutino a far ripartire il commercio. Penso che Campi, abbia iniziato un percorso di risanamento importante e mi auguro per il bene del commercio che altri Comuni, seguano la nostra scia”.

“Da responsabile commerciale di Fare Centro Insieme, – ha aggiunto Patrizia Lombardi – posso esprimere solo grande soddisfazione sull’ottima riuscita di questo primo mercato straordinario, grazie soprattutto al nostro sindaco Emiliano Fossi e all’assessore Ester Artese che hanno voluto fortemente l’evento, un segnale importante per il commercio che ha un grande bisogno di ripartire. Un ringraziamento anche al nostro presidente Christian Domizio, al direttivo e a tutti gli uffici comunali per il lavoro svolto. Stiamo facendo un bel lavoro con l’organizzatore Riccardo Morgillo con cui stiamo portando avanti tanti bei progetti. Mi sento, di dare un abbraccio simbolico alla Misericordia di Campi Bisenzio per il bellissimo presidio”.

“Sono soddisfatto per la riuscita di questo evento, – queste le parole di Christian Domizio – il primo nel suo genere nella Piana e forse anche in tutta la Toscana. Sul piano simbolico è un altro pezzo di normalità che dà un po’ di speranza a un tessuto economico fortemente provato dall’emergenza sanitaria. Ringrazio l’amministrazione campigiana che ha dimostrato di credere nel senso di responsabilità di tutta la comunità. In particolare l’assessore Ester Artese che ci ha supportato e si è prodigata per mettere in atto le condizioni necessarie alla realizzazione dell’evento. Infine un forte ringraziamento al Provveditote Cristiano Biancalani che, insieme al gruppo dei volontari della Misericordia, ha realizzato il fondamentale presidio necessario per la realizzazione della manifestazione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Riccardo Morgillo, organizzatore mercatini in Toscana e membro di

U.N.O.E. (Unione nazionale organizzazione eventi), con Massimo Gangini e Michele Andreuccetti: “Gli operatori commerciali su suolo pubblico, sono stati davvero contenti di aver finalmente potuto riprendere a lavorare, sono momenti duri e ripartire vuol dire ricominciare a vivere. Ringrazio la comunità di Campi, che si è comportata davvero benissimo, sia perché ha risposto positivamente al mercato, sia per aver rispettato in maniera egregia tutte le regole. Un grande ringraziamento al sindaco Emiliano Fossi, sempre sensibile ai bisogni del commercio, all’instancabile assessore Ester Artese, sempre presente sul territorio, grazie a Fare Centro Insieme alla direttrice Patrizia Lombardi, sempre operativa, al presidente Christian Domizio, sempre disponibile e attento alla riuscita degli eventi, un grazie agli uffici comunali e non per ultimi a tutti i commercianti con cui si è instaurato un bellissimo rapporto”.

N.B: L’immagine che ritrae insieme Ester Artese, Patrizia Lombardi e Christian Domizio è di repertorio