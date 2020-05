“Profumi e sapori”, Campi riparte… da via Santo Stefano. E un week end ricco di eventi

CAMPI BISENZIO – Campi riparte. E lo fa con la prima iniziativa pubblica dalla ripresa delle varie attività, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. L’appuntamento è per il fine settimana, sabato 30 e domenica 31 maggio, con una due giorni che vede l’unione di più forze per la buona riuscita della […]

CAMPI BISENZIO – Campi riparte. E lo fa con la prima iniziativa pubblica dalla ripresa delle varie attività, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. L’appuntamento è per il fine settimana, sabato 30 e domenica 31 maggio, con una due giorni che vede l’unione di più forze per la buona riuscita della manifestazione. Sarà insomma un week end nel segno di “Profumi e sapori”, organizzato da Fare Centro Insieme e Comune di Campi con la collaborazione della Misericordia di Campi. Per due giorni, quindi, dalle 9 alle 20 (anche se inizialmente sembrava che il sabato tutto potesse concludersi alle 23), via Santo Stefano, nel centro di Campi, sarà animata dal mercato dei fiori, prodotti tipici, artigianato floreale e food mentre i negozi resteranno aperti. Con i volontari della Misericordia di Campi, circa una cinquantina, presenti per monitorare gli ingressi ed evitare assembramenti, un’ambulanza dedicata appositamente ai due giorni, che stazionerà nel centro di Campi, e un gazebo informativo. Oltre a ciò, lungo il percorso del mercatino, Fare Centro Insieme ha predisposto una serie di “colonnine” di gel igienizzante. Insomma, ci sono tutte le prerogative perché Campi possa ripartire davvero.