Progettazione Europea e Fundraising: Lastra a Signa entra a far parte della gestione associata con gli altri Comuni della Piana

LASTRA A SIGNA – E’ stata approvata nell’ultima seduta del consiglio comunale la delibera con la quale il Comune di Lastra a Signa entra a far parte insieme ai comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa dell’Ufficio associato per l’attività di progettazione Europea e Fundraising. L’Ufficio, la cui gestione associata parte con specifica convenzione nel 2018, nasce con l’obiettivo comune tra le amministrazioni firmatarie quello di mettere a sistema la ricerca, la gestione e la realizzazione di progettualità che possano portare ai rispettivi territori risorse economiche che contribuiscano alla crescita e allo sviluppo del proprio territorio.

La nuova convenzione fra gli enti, con la partecipazione anche del Comune di Lastra a Signa, durerà dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2025. La compartecipazione economica all’Ufficio da parte del Comune di Lastra è pari a 5.832 euro annue e sarà impiegata essenzialmente per coprire le spese dei costi di gestione dello stesso. In particolare fra le finalità dell’Ufficio sono comprese: lo sviluppo di idee e proposte progettuali da presentare a enti e fondazioni di natura pubblica/privata, ottenere una maggior capacità di risposta alle sempre più ampie possibilità di accesso e finanziamenti regionali, nazionali ed europei, conseguire economie di scala che si realizzino concentrando in un unico ufficio la gestione delle fasi della ricerca e della presentazione delle domande di partecipazione.

Nei primi due anni di funzionamento e attività l’Ufficio, oltre a segnalare numerosi finanziamenti e bandi, ha contribuito alla creazione di progetti per la messa in rete delle attività delle biblioteche dei quattro comuni facenti parte della convezione, progetti sul bullismo, sulla sicurezza e sulla riqualificazione urbana. “Aderire a questa convezione per la gestione associata delle attività di progettazione europea e Fundraising ci è sembrato un passo importante per il nostro Comune, – ha spiegato l’assessore con delega ai fondi europei Emanuele Caporaso – sia per ampliare la possibilità di reperire risorse che per riuscire a lavorare su progettazioni strategiche e di valenza comunale che intercomunale per la promozione socio-economica e valorizzazione del nostro territorio. Oltre a questo l’Ufficio consentirà di sviluppare figure professionali già presenti nel nostro Comune che affiancheranno la responsabile nelle funzioni oggetto della convenzione permettendo così l’acquisizione di un bagaglio di conoscenze nel settore”.