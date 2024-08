Progetti in Comune, aperto avviso pubblico

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha aperto un nuovo avviso pubblico per la presentazione delle proposte formative destinate alle scuole del territorio, nell’ambito del percorso “Progetti in Comune”. L’iniziativa è rivolta sia a soggetti pubblici sia a privati cittadini che desiderano contribuire all’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha aperto un nuovo avviso pubblico per la presentazione delle proposte formative destinate alle scuole del territorio, nell’ambito del percorso “Progetti in Comune”. L’iniziativa è rivolta sia a soggetti pubblici sia a privati cittadini che desiderano contribuire all’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. “Questo avviso pubblico rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità di partecipare attivamente alla costruzione di un percorso educativo innovativo e coinvolgente per i nostri bambini e ragazzi, – ha dichiarato il vice-sindaco Federica Petti che poi ha aggiunto – crediamo fermamente che l’educazione sia un pilastro fondamentale per il futuro del nostro territorio e siamo convinti che, attraverso la collaborazione tra istituzioni, cittadini e organizzazioni, possiamo creare progetti di grande valore e impatto per le nuove generazioni”. Con il percorso “Progetti in Comune” il Comune intende stimolare e coinvolgere tutte quelle realtà che operano sul territorio cittadino e che si distinguono per avere qualità, capacità creativa e competenze nel settore educativo per la realizzazione di proposte progettuali finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole attraverso la cornice progettuale individuata.

Per l’anno scolastico 2024/2025 le linee di intervento individuate sono: educazione civica, Costituzione, antifascismo e tutela della dignità del lavoro; sviluppo sostenibile e ambientale, lotta contro i cambiamenti climatici; educazione alla cittadinanza e al benessere digitale; scoperta e conoscenza del territorio campigiano e della Piana fiorentina, del loro patrimonio culturale e della loro storia; promozione del benessere ed educazione alla salute e all’alimentazione sana; educazione emotiva e relazionale; educazione alla pace e alla giustizia, lotta contro le povertà, lotta alla mafia; parità di genere e convivenza delle differenze; conoscenza e sviluppo dell’arte in tutte le sue forme. Sarà possibile presentare le proposte dal 5 agosto fino e non oltre le ore 13 del 5 settembre 2024. I dettagli sull’avviso pubblico e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Campi Bisenzio.