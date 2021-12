Progetti solidali per la povertà culturale: insieme i Gigli, Pane Quotidiano e My Es

CAMPI BISENZIO – Il centro commerciale I Gigli, l’istituto My English school, l’associazione Pane quotidiano e la società Mutuo soccorso tassisti Radio Taxi 4242 uniscono le forze e lanciano una campagna di solidarietà. Venerdì 10 dicembre presso il centro commerciale di Campi Bisenzio è stata infatti presentata l’iniziativa che vede coinvolti i quattro soggetti: i Gigli ospiteranno infatti i corsi di inglese realizzati dall’istituto MyES, ad un costo fortemente scontato, e il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Pane quotidiano. Un’idea che si collega perfettamente alle festività natalizie; infatti la Christmas Box, ossia il pacchetto di lezioni di inglese strutturato in 10 sessioni ideato per questa iniziativa, può essere un’idea regalo per i propri cari oltre che uno strumento di solidarietà.

“Abbiamo subito sposato il progetto – ha spiegato il direttore dei Gigli Antonino D’Agostino – perché questo centro commerciale non è solo il luogo dello shopping ma anche un luogo di accoglienza e solidarietà come testimoniano le tante iniziative fatte durante l’anno”. Uno spirito incarnato bene da questa iniziativa come ha sottolineato ancora D’Agostino “Siamo consapevoli dell’importanza di un progetto come questo, il cui valore sta proprio nel promuovere il sostegno verso chi ha più bisogno, soprattutto in questo periodo difficile, che ha necessità del supporto di tutti per ritornare al più presto alla normalità”.

L’idea di fondo è quindi quella di rendere più accessibile a tutti la cultura e la lingua inglese, aiutando allo stesso tempo chi si occupa di persone in difficoltà, come ha spiegato Luca Montesano (Center Director My English School) “Ieri abbiamo fatto la prima lezione qui ai Gigli e il 14 si terrà la prossima. In occasione di queste feste abbiamo realizzato la Christmas Box che dà la possibilità di accedere a dieci sessioni del corso di inglese. Il ricavato sarà totalmente devoluto all’associazione Pane quotidiano di Firenze. L’iniziativa sta andando bene e speriamo di poter replicare”.

Una collaborazione importante, come hanno sottolineato anche i rappresentanti dell’associazione Pane quotidiano presenti. “Appartenere a una comunità vuol dire prendersi cura di quella comunità – ha commentato Francesco Rotiroti (socio benemerito dell’associazione e membro effettivo del consiglio direttivo di Pane quotidiano) -, quindi ringrazio My English School di dare questa possibilità alle persone meno fortunate, I Gigli che non hanno esitato a dare la loro disponibilità e Radio Taxi 4242 che dà voce alla nostra iniziativa. La solidarietà è speranza sociale, migliora la società in cui viviamo e questo è un esempio di come si possa fare impresa senza pensare solo al profitto”.

“Pane quotidiano vive della solidarietà del territorio in cui è attiva da più di un secolo – ha aggiunto il segretario dell’associazione e membro del consiglio direttivo Luigi Maria Pernice – Ci occupiamo di aiuto alle persone meno fortunate e famiglie che vivono situazioni di marginalità sociale. Accanto all’indigenza economica anche l’indigenza culturale crea forme di marginalizzazione, questa iniziativa quindi ricopre anche un importante valore simbolico”. L’associazione Pane quotidiano, nata nel 1898, è una realtà importante del territorio fiorentino, dove da anni porta avanti numerose iniziative, come la distribuzione del pane ogni domenica. “La nostra associazione – ha detto ancora Pernice – è da sempre radicata nell’area metropolitana fiorentina con una serie di iniziative articolate come la bolletta solidale, la distribuzione dei buoni d’acquisto e il progetto Amico di famiglia. L’ampiezza della platea dei cittadini che possiamo seguire è connessa alla quantità di fondi che riusciamo a raccogliere, per questo ringrazio anche Radio Taxi 4242 che ci aiuta a far conoscere le nostre attività e con cui collaboriamo da tempo”.Per acquistare la Christmas Box basterà inquadrare il QR code con il proprio telefono, effettuare il pagamento online tramite le varie opzioni proposte dal sistema e ritirarla presso il Centro commerciale I Gigli o le sedi fiorentine di My English School (in via Baracca 6 oppure in via del Campofiore 132).

Valentina Tisi