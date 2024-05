Progetto di Confartigianato e Gi Group Holding: la scuola risponde in tempo reale alle richieste del mercato del lavoro

PRATO – Scuola, formazione e mondo delle imprese finalmente connessi garantendo capacità di risposta immediata alle richieste del mercato del lavoro. Non si tratta di un sogno ma della proposta formativa nata dalla collaborazione tra FormArti srl, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Prato, accreditata dalla Regione Toscana, e Gi Group, società di Gi Group Holding – la prima multinazionale italiana del lavoro – che si occupa di Temporary, Permanent e Professional Staffing. Il percorso formativo, “Operatore della maglieria con specializzazione in rimaglio e rammendo” in partenza nel mese di maggio, nasce infatti sul modello fortemente innovativo della Factory, con un rapporto molto stretto tra imprese del settore presenti sul territorio e la formazione stessa, in grado di rispondere in tempi molto rapidi alle domande di professionalità specifiche. La formazione avrà una durata di 200 ore complessive (di cui 80 ore sono di formazione teorica e 120 ore di laboratorio) e si svolgerà presso la sede dell’Istituto Buzzi di Prato, che ha messo a disposizione i propri locali per accogliere i macchinari specifici necessari ai fini del laboratorio di rammaglio. Docenti del percorso comprendono sia professori dell’Istituto Buzzi sia artigiani esperti del settore.