Progetto Erasmus+ “Art@Heart”, via alle iscrizioni per i laboratori “Gioielli sostenibili” e “Carta su carta”

CAMPI BISENZIO – Dopo la presentazione in grande stile di poco tempo fa, con tanto di open day presso l’Istituto degli Artigianelli a Firenze, inizia a prendere forma il progetto Erasmus+ “Art@Heart”, vero e proprio partenariato strategico a supporto dell’innovazione nel settore “Educazione degli adulti”, pensato e ideato in seguito alla call straordinaria “Partenariati strategici in risposta alla situazione dovuta al Covid-19” per una durata di due anni, da maggio 2021 ad aprile 2023. In altre parole, un progetto nato con l’obiettivo di sviluppare risultati innovativi e promuovere una diffusione delle migliori pratiche per realizzare laboratori di formazione non formale artigianato artistico, sperimentando nuove modalità a distanza su un tema, quello artigianale appunto, caratterizzato invece da modalità prettamente in presenza. Un progetto destinato a dieci adulti per ogni laboratorio organizzato e che mira a supportare lo sviluppo di competenze chiave e conoscenze legate all’autoimprenditorialità.

Nei prossimi giorni, infatti, è prevista l’apertura delle iscrizioni ai laboratori gratuiti previsti, il corso di gioiello e il corso carta da parte dell’Associazione Atelier degli Artigianelli e LAO Le Arti Orafe, con il supporto dell’agenzia formativa di Spazio Reale, laboratori che sono gratuiti perché finanziati all’interno del Progetto Erasmus+ “Art@Heart – Social Handcraft Experience” (www.art-heart.eu).

Questi i dettagli di entrambi i corsi:

Laboratorio Artigianale Gratuito “Gioielli sostenibili” di LAO Le Arti Orafe (www.artiorafe.it), durata 40 ore, dal 17 novembre al 17 dicembre, chiusura iscrizioni il 15 novembre, per ulteriori informazioni https://www.art-heart.eu/jewelleryworkshops

Laboratorio Artigianale Gratuito “Carta su carta” di Associazione Atelier degli Artigianelli (www.atelierartigianelli.it), durata 30 ore, dal 22 novembre al 3 dicembre, chiusura iscrizioni il 18 novembre, per ulteriori informazioni https://www.art-heart.eu/jewelleryworkshops

I laboratori si svolgeranno presso l’Istituto degli Artigianelli, in via dei Serragli 104 a Firenze e sono rivolti ad adulti, provenienti preferibilmente da situazioni di disagio socio-economico. Attraverso l’attività artistica artigianale, potranno sviluppare con soddisfazione le proprie capacità espressive e artistiche e nuove competenze.