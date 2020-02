CAMPI BISENZIO – Il Progetto Melanoma della Fondazione Ant Italia onlus arriva a Campi agli studi medici Farmapiana di via Sanzio 24 sabato 8 e 15 febbraio dalle 9 alle 12.45 e dalle 14 alle 17.45 per visite dermatologiche gratuite con dermatoscopia per la prevenzione dei tumori della cute.