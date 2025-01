Progetto Pinqua: incontri per le case Erp

CALENZANO – Proseguono i lavori nell’area di via Pertini per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevista dal progetto “Nuove Ca.Se PINQUA” (Programma nazionale della qualità dell’abitare). L’intervento oggi ha visto il completamento della prima fase di realizzazione degli scavi e il getto delle basi di calcestruzzo. Sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato il materiale relativo al progetto esecutivo dei tre fabbricati, visibile al link: https://bit.ly/4j3ThlB. A partire dal mese di gennaio saranno organizzati incontri con le famiglie assegnatarie degli alloggi in modo da supportare la fase di passaggio. Come annunciato nel corso dell’ultimo incontro pubblico sul progetto PINQUA, è stata anche attivata una mail a cui i cittadini, in particolare i residenti dell’area di via Pertini e zone limitrofe, possono scrivere per segnalazioni e suggerimenti legati alla presenza del cantiere: nuovecase.erp@comune.calenzano.fi.it