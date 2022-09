Progetto “Se-sto-bene” per il Sud Ferrovia

SESTO FIORENTINO – C’è anche il Comune di Sesto Fiorentino tra i beneficiari del bando promosso dalla Regione Toscana per i progetti di sicurezza integrata. Grazie alla concessione di un finanziamento di 36400 euro a cui si aggiungeranno circa 15mila euro di risorse proprie, prenderà il via nel corso del 2023 il progetto “Se-sto bene”, in collaborazione con la SdS Nord Ovest, Auser, Società per la Biblioteca circolante, Circolo Arci Padule e il Comitato Stephen Biko.

Il progetto punta a migliorare il benessere dei residenti del Sud Ferrovia, promuovendo la fruizione degli spazi pubblici e la loro gestione come strumento di sicurezza e contrasto del degrado. Tra gli obiettivi, c’è la promozione degli stili di vita sani e dell’attività motoria, la condivisione di competenze e conoscenze acquisite attraverso momenti di formazione non formale e la creazione di un rinnovato senso di prossimità e appartenenza tramite occasioni di socializzazione.

La Casa del Popolo di Padule, il circolo Auser di via Pasolini, la biblioteca condominiale di Sesto Smart Village ospiteranno le attività di “Se-sto bene” che includeranno corsi di teatro, street art, fumetto, conduzione radiofonica, momenti festa, incontro e sport per tutti.

“Dopo la straordinaria esperienza di Quinto Social Street, continuiamo nel solco della promozione di un’idea di sicurezza fatta di persone, di riappropriazione degli spazi, di socialità e cultura – afferma l’assessore alla cultura Jacopo Madau – Grazie al prezioso lavoro del nostro Ufficio progetti europei e alla Regione Toscana otteniamo risorse per promuovere nuove attività ‘sotto il treno’, confermando l’impegno a rendere viva tutta la nostra città. Insieme ai partner del progetto daremo vita a molteplici attività culturali, formative e ricreative rivolte soprattutto ai giovanissimi, offrendo momenti di svago e apprendimento utili anche ad acquisire competenze professionali”.