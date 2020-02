Progetto Sprar, Lega: “Ma quale promozione… Per l’amministrazione solo un 6 politico”

CAMPI BISENZIO – “Non accettiamo l’agiografia con la quale il sindaco Fossi vuole dipingere il progetto Sprar, che oggi vanta, alla stregua di uno studente entusiasta dei propri voti mediocri”. A parlare così sono il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni (nella foto), il segretario della Piana fiorentina Filippo La Grassa insieme alla responsabile campigiana Vanessa Fiaschi. “Gli amministratori di Campi – si legge in una nota – sembra che si vantino di essere promossi a pieni voti, mentre al massimo possono avere ottenuto un 6 politico. Al di là del fatto che ci chiediamo quali siano i reali costi di tutta l’operazione, sembra si continui a credere alla chimera della giustezza di fondo di tali progetti. E’ oggettivo il dissenso della popolazione locale rispetto a tali iniziative, come sembra anche essere poco appropriato decantare il fatto che i ragazzi che escono di lì in stragrande maggioranza riescano a essere inseriti nel mondo lavorativo, in un momento in cui molti campigiani non riescono a far parte di alcun percorso lavorativo. Noi continuiamo ad avere una visione secondo la quale le risorse vanno destinate, in un momento di crisi, difficoltà e di preoccupante aumento della povertà, prima di tutto alla nostra gente”.