Progressisti per Signa, ecco la lista dei candidati: “Dalla parte di Giampiero Fossi senza alcun bisogno di regie alle spalle”

SIGNA – Inizia a prendere forma la coalizione che sosterrà la candidatura a sindaco di Giampiero Fossi alle prossime elezioni amministrative. Nella serata di martedì 30 aprile, infatti, presso il circolo Arci ai Colli Alti, i Progressisti per Signa hanno presentato la propria lista di candidati consiglieri in un momento di confronto aperto dal portavoce […]

SIGNA – Inizia a prendere forma la coalizione che sosterrà la candidatura a sindaco di Giampiero Fossi alle prossime elezioni amministrative. Nella serata di martedì 30 aprile, infatti, presso il circolo Arci ai Colli Alti, i Progressisti per Signa hanno presentato la propria lista di candidati consiglieri in un momento di confronto aperto dal portavoce del gruppo, Filippo Caldareri, e alla presenza dello stesso Giampiero Fossi e di esponenti locali delle forze di centro-sinistra.

Un gruppo di persone, come ha spiegato Caldareri, “nato cinque anni fa, con l’obiettivo di riunire sotto un unico simbolo e in un unico contenitore politico, tutte le soggettività politiche, democratiche, di sinistra, ambientaliste e del mondo cattolico progressista che, per vari motivi e provenienti da differenti esperienze e percorsi personali, non erano rappresentate dal mondo dei partiti o dai quali si erano allontanate”. Riconfermando al tempo stesso “l’impegno a favore di Giampiero Fossi, rifiutando ogni altra avventurosa e confusa ipotesi, sulla scorta di una ben chiara idea della politica, che deve essere spazio democratico di libera espressione di ognuno e di aggregazione, sulla base di valori e storie condivise e compatibili, senza alcun bisogno di regie o “eterodirezioni” più o meno palesi che, come sta avvenendo ed è già avvenuto in passato, hanno determinato aggregazioni “raffazzonate” e senza un minimo di coesione ideale”. Sottolineando infine “come nel processo di aggregazione unitaria che caratterizza la lista, si è realizzata la convergenza con Alleanza Verdi Sinistra il cui simbolo è inserito in quello dei Progressisti e che continua anche il confronto con il Movimento 5 Stelle”.

Per quanto riguarda i candidati, si legge in una nota dei Progressisti per Signa, “sono emerse storie personali, ricche, interessanti, rivelatrici di precise competenze, di persone provenienti da storie diverse, anche da liste contrapposte a quella dei Progressisti in occasione delle passate amministrative e, comunque, unite da uno spirito unitario e democratico, con una visione di società improntata al progresso della comunità locale attraverso la difesa dei diritti sociali, del territorio, dell’ambiente, del lavoro, secondo principi sociali inclusivi e solidali”. “Al sindaco Fossi – hanno concluso – tutti noi riconosciamo la passione per il proprio paese, che egli ha manifestato coniugando cultura, storia e identità, secondo una prospettiva di sviluppo improntata a un’idea di futuro sostenibile e più giusto per tutti”. Questi i candidati: Filippo Caldareri, Andrea Franco Aiazzi, Simonetta Bacci, Stefano Baroncelli, Federico Basagni, Mariaviola Boretti, Sandra Cartei, Fabrizio Gennaro, Giovanni Cesare Greco, Antonella Luis, Catello Marciano, Carla Pieraccini, Alessandro Polverosi, Selene Sabatini, Marco Salimbeni e Alessio Veltro.