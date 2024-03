Progressisti per Signa: “Una nostra lista a sostegno della candidatura a sindaco di Giampiero Fossi”

SIGNA – I “Progressisti per Signa” saranno presenti alla prossima tornata elettorale con una propria lista nella coalizione che sosterrà Giampiero Fossi a sindaco di Signa. “Come nel 2019, – spiegano – i cittadini di Signa troveranno nella scheda elettorale per le elezioni comunali il simbolo e i candidati dei “Progressisti per Signa”. Sebbene nel […]

SIGNA – I “Progressisti per Signa” saranno presenti alla prossima tornata elettorale con una propria lista nella coalizione che sosterrà Giampiero Fossi a sindaco di Signa. “Come nel 2019, – spiegano – i cittadini di Signa troveranno nella scheda elettorale per le elezioni comunali il simbolo e i candidati dei “Progressisti per Signa”. Sebbene nel 2019, la lista non abbia raggiunto, per pochi voti, il quorum per esprimere un consigliere, il gruppo ha continuato, in questi 4 anni, a essere presente e attivo nella vita politica e amministrativa, con autonomia di giudizio, apportando il proprio contributo alle scelte della maggioranza e muovendo, quando necessario, critiche costruttive. A Signa, stiamo mettendo insieme quanta più sinistra possibile, con l’obiettivo di contribuire a governare questo territorio e non limitarsi a una mera funzione di rappresentanza. Questo percorso prosegue e i “Progressisti per Signa” sono impegnati a coinvolgere altre

forze politiche e civiche nonché cittadini sensibili alle tematiche del buon governo, all’ambiente, ai diritti e alla sicurezza, mettendo al primo posto il lavoro, la salute e l’inclusione sociale. I “Progressisti per Signa” sono la sinistra e il mondo democratico progressista del lavoro, dell’ambiente, dell’inclusione e della buona amministrazione”.

E ancora: “Costruiremo una lista di persone capaci, a partire da quanti hanno già fatto questa esperienza, per rilanciare il ruolo della sinistra nel nostro comune. Candidati, i nostri, che verranno dalle varie esperienze associative e che dedicano parte del loro tempo libero a migliorare Signa. Questo è lo spirito che anima la lista dei “Progressisti per Signa”, uno spirito giusto e utile per amministrare bene il nostro Comune. Una lista chiara, con le competenze necessarie per contribuire al buon governo e necessariamente ben identificata dal punto di vista politico-culturale”.