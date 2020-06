Promozione alla lettura con Un’estate tutta da lettere e E-state coi libri

SESTO FIORENTINO – Letture in estate per i ragazzi grazie ai progetti della biblioteca “Un’estate tutta da leggere” rivolta ai giovani tra i 10 e i 14 anni e “E-state coi libri” per chi ha da 6 a 9 anni. I progetti di promozione della lettura prevedono quest’anno una selezione di titoli per l’estate accompagnata […]

SESTO FIORENTINO – Letture in estate per i ragazzi grazie ai progetti della biblioteca “Un’estate tutta da leggere” rivolta ai giovani tra i 10 e i 14 anni e “E-state coi libri” per chi ha da 6 a 9 anni. I progetti di promozione della lettura prevedono quest’anno una selezione di titoli per l’estate accompagnata da una novità rappresentata dalle videopresentazione dei testi proposti.

Per quanto riguarda “Un’estate tutta da leggere” giunto alle decima edizione, il progetto è nato dalla collaborazione tra le biblioteche pubbliche della Piana e gli insegnanti delle scuole secondarie di I grado e dell’ultimo anno delle primarie; è promosso dalla rete SDIAF e dai comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano insieme alle rispettive biblioteche. La bibliografia è consultabile sul sito dedicato al progetto www.estatetuttadaleggere.it, dove sono presenti anche le videopresentazioni di tutti i libri proposti per aiutare i ragazzi a scegliere tra i tanti titoli. Sempre attraverso il sito è possibile partecipare al concorso “La mia estate tutta da leggere”, inviando entro il prossimo 16 ottobre la recensione di una dei libri. Tutti i libri sono disponibili per il prestito in Biblioteca; per alcuni è disponibile la versione e-book attraverso la Medialibrary MLOL.

Il progetto “E-state coi libri” è rivolto invece ai bambini tra i sei e i nove anni ed è promosso dalla Biblioteca Ragionieri in collaborazione con le insegnanti delle scuole primarie di Sesto Fiorentino, i Genitori da Favola e le librerie LibLab e Rinascita. Propone due bibliografie, una pensata per i più piccoli (classi prime e seconde), l’altra per i più grandi (terze e quarte), ognuna delle quali composta di venti titoli, suddivisi a loro volta in quattro categorie: “Facce nuove”, “Vecchie conoscenze”, “Mi leggi una storia”, “Lo sai che…”. In ogni categoria di entrambe le bibliografie sono presenti titoli con caratteristiche di accessibilità e alta leggibilità, cosicché ognuno possa trovare il testo adatto alle proprie esigenze.

Le bibliografie e le videopresentazioni sono disponibili sul sito www.estatetuttadaleggere.it. Anche in questo caso tutti i libri sono disponibili per il prestito in biblioteca.

Per informazioni su entrambi i progetti è possibile scrivere a [email protected] oppure telefonare allo 0554496851.