Pronta la squadra di Gianni Cenni: presentati altri candidati della civica “Gianni Cenni sindaco”

PRATO – Martina Giangrande, personal trainer specializzata in attività per neomamme; Yuri Barrali, 23 anni tra pochi giorni, il più giovane tra chi fino a oggi ha deciso di impegnarsi attivamente in vista delle prossime elezioni; Stefano Mugnaioni, 44 anni, commerciante, tra le anime del Comitato di via Ferrucci nato un anno fa, organizzatore di eventi; Roberto Mauro, 53 anni, imprenditore edile con esperienza nel settore della sicurezza dei cantieri stradali. Sono i nuovi quattro nomi entrati nella lista civica “Gianni Cenni sindaco”, presentati stamani nel corso di una conferenza stampa che è servita anche a fare il punto sulla costruzione, ormai vicina al traguardo, della squadra che affiancherà il candidato sindaco di Prato per il centrodestra, nel viaggio verso le elezioni amministrative. “Un gruppo di donne e di uomini con tanta voglia di lavorare per la città, – ha detto Cenni – con competenze, capacità, professionalità che abbracciano più settori per rispondere così allo spirito che guida una lista civica: rappresentare la città, rappresentare ogni suo settore, ogni suo ambito, ogni sua sfumatura perché tutto è importante e tutti devono trovare orecchie che ascoltano, sensibilità che recepiscono e braccia che lavorano per affrontare situazioni, problemi, temi”.

“Voglio che le mamme e le neomamme – ha detto Giangrande – possano dedicarsi o tornare all’attività fisica senza problemi di tempo e senza rinunciare a stare accanto ai loro figli. Penso a ludoteca e spazio giochi nelle palestre così che chi ha figli possa affidarli a luoghi sicuri e adatti con personale dedicato. Le donne non devono essere costrette a fare a meno del loro tempo libero, non devono fare a meno di frequentare una palestra solo perché in difficoltà a coniugare i loro interessi con il fatto di avere figli. Opportunità, occasioni per tutti e dunque per tutte”. “Sono un commerciante, – ha aggiunto Mugnaioni – mi occupo di imprenditoria a vari livelli tra cui l’organizzazione di eventi. Sono tra i fondatori del Comitato di via Ferrucci che raggruppa diversi negozianti con i quali ho promosso diverse attività. Vorrei rappresentare i mei colleghi che hanno voglia di fare per portare avanti il commercio in città attraverso progetti mirati”. E’ la volta di Roberto Mauro: “Sono un imprenditore edile che nel tempo si è specializzato in manutenzione e sicurezza soprattutto legate ai cantieri stradali. Sono convinto di poter dare un contributo anche ai miei colleghi e ad un settore che affronta tante problematiche e che necessita di risposte. Vivo nella zona del Cantiere, luogo che come molte altre zone della città ha bisogno di interventi e rappresento anche queste istanze”.

“Lavoro con mio padre nel distributore di carburante di famiglia. Festeggio 23 anni il 20 aprile, – ha concluso Barrali – sono giovane e voglio rappresentare i giovani, un mondo spesso bistrattato, che chiede opportunità, occasioni, agevolazioni e soprattutto una città che sia anche per loro, che riesca a rispondere alle loro aspettative. Una città a misura di giovani: siamo il futuro e siamo disposti ad impegnarci con passione e fiducia”. Questi nomi si aggiungono a quelli già presentati nei giorni scorsi: Lorenzo Frasconi, 71 anni, ingegnere ed ex dirigente del Comune di Prato; Vincenzo Palmeri, 62 anni, geometra; Stefano Tesi, 45 anni, consulente della sicurezza sul lavoro, noto per essere uno storico tifoso del Prato; Isabella Zingarini, 64 anni, farmacista all’ospedale Santo Stefano; Rosario D’Orsi, 64 anni, presidente del Gruppo sportivo Mezzana; Ilaria Iannotta, 55 anni, imprenditrice tecnico dei servizi sociali; Sandro Ciardi, 57 anni, imprenditore tessile.