“Pronto, sindaco?”: il martedì mattina un filo diretto al telefono con Emiliano Fossi

CAMPI BISENZIO – “Pronto, sindaco… Posso parlare con lei?”. E’ sintetizzata in queste poche parole, proprio come se fosse l’inizio di una conversazione telefonica, la nuova iniziativa voluta dal sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi: un appuntamento settimanale al telefono con i cittadini. “Dopo un periodo durante il quale il ricevimento del sindaco è stato […]

CAMPI BISENZIO – “Pronto, sindaco… Posso parlare con lei?”. E’ sintetizzata in queste poche parole, proprio come se fosse l’inizio di una conversazione telefonica, la nuova iniziativa voluta dal sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi: un appuntamento settimanale al telefono con i cittadini. “Dopo un periodo durante il quale il ricevimento del sindaco è stato sospeso, a causa del Covid-19, – si legge in una nota – si riparte con modalità nuove per dare risposte ai cittadini. Il martedì mattina il sindaco sarà a disposizione dei cittadini, che si dovranno prenotare inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] per discutere con loro al telefono, ricevere segnalazioni, ascoltare problemi e domande”.

“Voglio allargare – dice il sindaco – la rete di relazioni e rapporti che, in questo periodo di difficoltà, ho comunque mantenuto attraverso i social network. Le segnalazioni dei cittadini sono state fondamentali anche per costruire risposte nell’emergenza e per organizzare meglio i servizi. Per quelle persone che non usano questi strumenti voglio dare un’occasione in più per un contatto diretto con l’amministrazione. È una fase difficile, serve accompagnare i cittadini in questo periodo, e serve farlo con ogni strumento possibile”.