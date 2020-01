Pronto soccorso: il “bilancio” della notte di Capodanno

CAMPI BISENZIO – E’ stato un bilancio tutto sommato tranquillo – per fortuna, aggiungiamo noi – quello relativo ai vari Pronto soccorso attivi nella notte di Capodanno. Nel dettaglio, al San Giovanni di Dio registrati circa una decina di accessi per alcol e quello di una signora americana con problematiche anticoagulanti e di una giovane in stato alcolico con traumi. A Pistoia una ragazza con ferita al labbro per scoppio di un petardo e 5 accessi per giovani in stato di ubriachezza. A Prato una ventina di accessi per alcol. Al Santa Maria Annunziata 5 accessi per alcol mentre al Santa Maria Nuova sono stati una trentina, tutti giovani in stato di ubriachezza. A Empoli, infine, un paziente con ferita per caduta.