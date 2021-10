Proposta di legge sulla delocalizzazione dei lavoratori Gkn, appello di Fratoianni (SI) a tutti i parlamentari: “Sostenetela”

CAMPI BISENZIO – “In questo Paese non ci devono più essere drammi come quello che stanno vivendo i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio o della Giannetti Ruote della Brianza, e di tante altre realtà piccole e grandi. Il Parlamento non può permettersi di assistere inerte ed immobile di fronte al dramma che sta sconvolgendo […]

CAMPI BISENZIO – “In questo Paese non ci devono più essere drammi come quello che stanno vivendo i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio o della Giannetti Ruote della Brianza, e di tante altre realtà piccole e grandi. Il Parlamento non può permettersi di assistere inerte ed immobile di fronte al dramma che sta sconvolgendo centinaia di famiglie”: parole, queste, dell’onorevole Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), che poi rivolge un appello a tutti i parlamentari a sottoscrivere la proposta di legge sulle delocalizzazioni dei lavoratori Gkn e dei Giuristi Democratici presentata oggi a Roma.

“È per questo che ho aderito convintamente – prosegue il leader di SI – alla proposta di legge preparata insieme ai Giuristi Democratici e ai lavoratori della Gkn contro le delocalizzazioni del sistema industriale italiano. Quei lavoratori e quei territori hanno bisogno non di propaganda o di promesse o di provvedimenti che alla fine sono inconcludenti o inefficaci. Servono norme chiare e regole precise per impedire che prosegua il saccheggio sociale del nostro Paese. Ora mi auguro che anche altri parlamentari si aggiungano e sottoscrivano questa proposta, perché quella annunciata dal governo figlia delle mediazioni al ribasso della Lega rischia di essere debole e non sufficiente a impedire il disastro”.