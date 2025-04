Prorogata fino al 22 aprile la chiusura del sottopasso di via Paronese-via di Baciacavallo

PRATO – E’ stata prorogata fino a martedì 22 aprile la chiusura del sottopasso tra via Paronese e via di Baciacavallo a causa di problemi tecnici riscontrati da Consiag Servizi Comuni nei lavori di manutenzione per il funzionamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue e dei chiusini. Pertanto è confermato il divieto di transito in […]

PRATO – E’ stata prorogata fino a martedì 22 aprile la chiusura del sottopasso tra via Paronese e via di Baciacavallo a causa di problemi tecnici riscontrati da Consiag Servizi Comuni nei lavori di manutenzione per il funzionamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue e dei chiusini. Pertanto è confermato il divieto di transito in via Paronese tra l’incrocio con via Vigna bassa e quello con via di Baciacavallo e in via di Baciavallo in corrispondenza del civico 7 e l’incrocio con via Paronese. Il traffico proveniente da ovest e diretto ad est (verso Firenze) e quello proveniente in senso inverso (verso Pistoia) saranno deviati sulla rotatoria soprastante all’incrocio con via Roma.