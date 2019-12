Prorogata la mostra “Il segno inciso” al Centro Berti

SESTO FIORENTINO – Prorogata fino al 12 gennaio la mostra “Il segno inciso” dedicata a Piero Nincheri allestita al Centro espositivo “Antonio Berti” in via Bernini 57. In esposizione sono una novantina di lastre (realizzate con la tecnica dell’acquaforte) create da Nincheri tra il 1960 e il 1998, oltre ad un video, realizzato negli anni settanta, nel quale l’artista insegna proprio come si realizzano le acqueforti. In mostra anche cinque quadri di grandi dimensioni. A completare la rassegna una serie di foto di modelli che hanno ispirato Nincheri.

“Questa proroga è una grande soddisfazione per tutto lo staff che ha curato la rassegna – sottolinea Francesco Mariani -. Siamo felici degli ottimi riscontri dei primi giorni di mostra e speriamo di far apprezzare la straordinaria tecnica creativa di Nincheri a tanti altri visitatori”.

La mostra è visitabile, a ingresso gratuito, con i seguenti orari: 10,30-12 e 16-19 nei giorni festivi e 16-19 nei giorni feriali, sabato incluso; chiuso i lunedì feriali e nelle seguenti date: 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio.