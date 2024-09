Prosegue la “Settimana europea della mobilità”, focus sullo spazio pubblico condiviso

FIRENZE – Dopo la giornata inaugurale, prosegue la “Settimana europea della mobilità”, l’iniziativa della Commissione Europa per la promozione della mobilità urbana sostenibile e per il miglioramento della qualità della vita, alla quale, anche quest’anno, la città di Firenze aderisce. Fari puntati, per l’edizione di quest’anno, sullo spazio pubblico condiviso. Alla luce degli impegni assunti nella missione UE dalle città impegnate verso la neutralità climatica al 2030, Firenze partecipa all’evento con la volontà di rafforzare aspetti quali la mobilità sostenibile, la sicurezza e l’accessibilità parallelamente ad un uso degli spazi pubblici sostenibile e condiviso. L’Amministrazione partecipa, infatti, anche quest’anno, con un programma che permette di condividere le azioni in corso e in programmazione, con un accento particolare sulla mobilità dolce e sostenibile per un migliore uso del territorio e dello spazio della città e la possibilità di creare una città proiettata verso il domani, sostenibile, giusto ed a misura dei suoi abitanti e fruitori, di oggi e di domani. Tra gli eventi in programma oggi, 18 settembre, la conferenza “Mobilità ciclistica a Firenze”, un incontro focalizzato sulle azioni implementate, o in fase di realizzazione, dal Comune di Firenze per incentivare la mobilità sostenibile nell’area fiorentina.

Dalle 10 alle 12 presso l’Infopoint Santa Maria Novella – Sala Riunioni. Giovedì sarà, invece, in programma la passeggiata “patrimoniale” intorno a Porta San Gallo “Nuove tracce di antiche relazioni”. Un’iniziativa organizzata dall’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con Unesco del Comune e la Fondazione MUS.E, con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo “Fondo siti Unesco e città creative”, si propone come riappropriazione del tessuto cittadino da parte della comunità e la trasmissione dei suoi valori alle generazioni future. Il percorso si snoda dalla Chiesa Avventista in via Guelfa attraversa via San Gallo e termina in piazza Libertà, con focus sulla porta e sull’arco di trionfo. Appuntamento alle 15 davanti alla Chiesa Avventista in via Guelfa. Venerdì 20 settembre, sarà la volta di BikeToWork! e Giretto d’Italia. Fiab Firenze Ciclabile Aps e Legambiente Firenze allestiranno banchini informativi sulla mobilità ciclistica per l’iniziativa “BikeToWork: al lavoro in bici!” in piazza Beccaria e piazza Puccini (angolo viale Redi). Dalle 7.30 alle 9 chi passerà in bicicletta per recarsi a lavoro avrà un gadget FIAB ed una colazione offerta dalle sezioni soci di Unicoop Firenze. In sinergia con “Biketowork!” nei banchini viene svolta l’iniziativa “Giretto d’Italia”, in collaborazione con Euromobility: muoversi leggero per il cambiamento. Nei check point istituiti si monitorerà non la sola bici, ma anche tutti i mezzi della micromobilità, sia privata che in sharing per promuovere assieme la mobilità sostenibile e quindi la pratica del Bike to Work – Bike to School. Infine, sabato 21 e domenica 22, un momento di educazione stradale rivolto ai giovani e alle famiglie, In occasione della “Festa dello Sport al Q1”, infatti, in piazza Tasso, dalle 16 alle 19, sarà presente un gazebo della Polizia Municipale/Vigilandia dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolto ai giovani e alle famiglie con attività e giochi interattivi e momenti di incontro e dialogo.

Sara Coseglia