Proseguono le verifiche sul ponte a Signa, il 30 luglio prove dinamiche per monitorare le vibrazioni indotte dal traffico

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Proseguono le verifiche sul ponte sull’Arno a cura dell’Università di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Civile in accordo con i Comuni di Lastra a Signa e Signa, finalizzate allo studio e monitoraggio di eventuali criticità statiche del ponte e della passerella pedonale. Giovedì 30 luglio saranno effettuate prove dinamiche in particolare per acquisire dati sulla risposta della struttura alle vibrazioni indotte durante il test. “Tale operazione – si legge in una nota – comporterà la chiusura del ponte per pochi minuti durante la giornata per consentire il passaggio di un mezzo pesante utile per imprimere un impulso alla struttura e analizzare così le vibrazioni che scaturiscono dal traffico veicolare”.