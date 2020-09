“ProSport City”, domenica 27 nel parco di Villa Montalvo… per provare lo sport

CAMPI BISENZIO – Dopo il rinvio causa maltempo, domenica 27 dalle 14 torna “ProSport City”. il Parco di Villa Montalvo vivrà una giornata di sport a 360° per introdurre e far provare le varie discipline sportive proposte da società e associazioni del territorio a bambini e ragazzi. Vista l’emergenza sanitaria che stiamo fronteggiando, saranno rispettati i provvedimenti in vigore a livello nazionale e locale come l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale. Vicino all’area del “Prova lo sport” si ergerà una mongolfiera sulla quale (dalle 17.30) chi vorrà potrà salire. Questa volerà legata a delle funi e stazionerà in aria per una esperienza incredibile. Provando cinque discipline sportive, ogni bambino riceverà in omaggio uno splendido zainetto. Provandone 8, invece, salterà la fila per volare sulla mongolfiera. Appuntamento fissato, quindi, a domenica per una grande giornata di Sport