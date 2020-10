“ProSport City” si sposta al chiuso, domenica 4 ottobre confermata la seconda edizione

CAMPI BISENZIO – Il maltempo non può fermare lo sport. Dopo due rinvii, “ProSport City” si farà, al chiuso. L’organizzazione, infatti, grazie al supporto del Comune di Campi Bisenzio ha trovato una doppia sede per la seconda edizione della manifestazione che, così, sarà itinerante. Domenica dalle 14, gli oltre dieci sport da provare saranno disposti tra gli impianti di via Barberinese 157 e quelli di Spazio Reale (via San Donnino 4/6) per favorire un corretto distanziamento sociale e prevenire gli assembramenti. Resta in vigore la regola che, al quinto sport provato, ogni partecipante otterrà uno splendido zainetto ricordo. Visti gli impianti coperti saranno osservate tutte le regole anti Covid e saranno contingentati gli ingressi grazie all’aiuto della Misericordia di Campi Bisenzio. “E’ stato molto triste – commentano Cesare Carovani e Andrea Ambrogini – dover rimandare per due volte quella che è una festa dello sport. Abbiamo preso la decisione di svolgerla al chiuso perché lo sport non può fermarsi a causa del meteo e perché tutte le associazioni ci sono venute incontro dimostrandosi desiderose di partecipare all’evento. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno garantito la loro presenza e Alessandro Consigli, consigliere delegato del Comune di Campi Bisenzio, che ci ha aiutato nell’organizzazione giorno dopo giorno”.

Nella foto un momento della passata edizione