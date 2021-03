Protesta attività commerciali e ristoratori, Stella: “Riaprire in sicurezza, e dare ristori adeguati non elemosine”

FIRENZE – “Occorre riaprire in sicurezza le attività commerciali, locali, ristoranti, palestre, bar, agenzie di viaggio, scuole di danza, piscine, commercio ambulante e tutte quelle realtà del settore terziario e turistico che sono la base della nostra economia, tutte le attività chiuse dai Dpcm sono in grande sofferenza e rischiamo di avere nei prossimi mesi […]

FIRENZE – “Occorre riaprire in sicurezza le attività commerciali, locali, ristoranti, palestre, bar, agenzie di viaggio, scuole di danza, piscine, commercio ambulante e tutte quelle realtà del settore terziario e turistico che sono la base della nostra economia, tutte le attività chiuse dai Dpcm sono in grande sofferenza e rischiamo di avere nei prossimi mesi una catastrofe occupazionale, molte attività potrebbero non riaprire più. Sono solidale con le categorie che oggi sono scese in piazza a Firenze e in diverse città della Toscana, per manifestare il loro disagio e la loro preoccupazione”. Lo afferma il capo gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“La situazione sanitaria desta preoccupazione – aggiunge Stella – però deve essere garantito il diritto al lavoro e a non morire di fame. Il nostro Paese rischia il tracollo economico, occupazionale e questo non possiamo permettercelo. Bisogna che il diritto alla salute e il diritto al lavoro siano messi in qualche modo sullo stesso piano. Tutti devono poter tornare a svolgere il loro lavoro, pur con le regole e limitazioni imposte dalla necessità di arginare la pandemia. Nei casi in cui ciò non sia possibile, devono essere garantiti ristori dignitosi e sufficienti per consentire a chi ha un’attività di andare avanti e garantire l’occupazione”.