Protezione civile di Sesto Fiorentino, “Nella Piana oltre 100 mm di pioggia”

SESTO FIORENTINO – Circa 77,8 mm di pioggia è caduta ieri 8 settembre a Sesto Fiorentino in breve tempo. E’ quanto informa la Protezione civile sestese che ricostruisce la giornata di maltempo di domenica e quanta pioggia è caduta in Toscana nelle ultime 24 ore. “I tanti sensori pluviometrici a terra hanno registrato quanti millimetri […]

SESTO FIORENTINO – Circa 77,8 mm di pioggia è caduta ieri 8 settembre a Sesto Fiorentino in breve tempo. E’ quanto informa la Protezione civile sestese che ricostruisce la giornata di maltempo di domenica e quanta pioggia è caduta in Toscana nelle ultime 24 ore. “I tanti sensori pluviometrici a terra hanno registrato quanti millimetri sono arrivati dal cielo. – racconta la Protezione civile – Le punte massime superano i 160-170 mm/24ore sia nel Mugello (Mangona) che vicino alla costa (Camaiore) mentre nella Piana Fiorentina abbiamo una cumulata che oscilla tra i 77,8 mm di Sesto Fiorentino e gli oltre 100 mm di Calenzano (Campi Bisenzio e Signa stanno nel mezzo)”.

La Protezione civile avanza una constatazione. “Per creare forti disagi con la pioggia i fatti sono sempre tre. – precisa – Il primo è la quantità di pioggia totale che cade: la famosa cumulata, quanto è grande il secchio riempito di acqua. Il secondo è il fattore tempo: in quanto tempo cade quella pioggia (se 100 cade in un’ora o in 24 ore). Il terzo è lo spazio: cade la pioggia solo in un quartiere oppure in contemporanea in tutta la città e magari anche nei Comuni accanto. La combinazione di questi tre fattori fa la differenza tra una pioggia ‘sana’ e il disastro”.