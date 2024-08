Protezione civile di Sesto star dei social

SESTO FIORENTINO – Con la sigla PCSesto, la protezione civile sestese è diventato star sul social per la comunicazione. A dimostrarlo i molti follower sui principali canali social Facebook e Instagram che in totale superano i 13mila. Grandi risultati per un ufficio che normalmente si occupa di emergenze e meteo. Anche nei giorni di festa, […]

SESTO FIORENTINO – Con la sigla PCSesto, la protezione civile sestese è diventato star sul social per la comunicazione. A dimostrarlo i molti follower sui principali canali social Facebook e Instagram che in totale superano i 13mila. Grandi risultati per un ufficio che normalmente si occupa di emergenze e meteo. Anche nei giorni di festa, anche a Ferragosto. Sul profilo Facebook PCSesto è seguito da oltre 10.500 cittadini forse grazie anche alla capacità di comunicare attraverso grafiche e testi originali, spesso informali e con linguaggi comprensibili e amichevoli anche per argomenti ostici e molto specifici. Nei commenti, si notano alcuni post con centinaia di like e messaggi, spesso di apprezzamento, stimolati anche dalle costanti risposte che i tecnici comunali lasciano a ogni singolo commento, cercando sempre di approfondire e chiarire tutti i dubbi. Anche su Instagram social dedicato più a foto e video rispetto al testo, i follower sono 2.700. PCSesto è presente anche su micro blogging (ex Twitter), con oltre 1.100 follower. Costanti e continue le informazioni sulle eallerte meteo che si accendono sull’area B del territorio toscano, che comprende Sesto Fiorentino oltre a Calenzano, Campi Bisenzio, Signa, Prato e Pistoia. Infine, c’è il canale Telegram “PCSesto”.

Nella sede di Quinto Basso si trovano gli uffici attrezzati della Protezione civile con la tecnologia e i mezzi necessari per rispondere rapidamente alle esigenze dei quasi 50.000 abitanti di Sesto Fiorentino.

Della sede, oltre all’ufficio, fanno parte un rimessaggio per i tanti automezzi comunali e delle associazioni di volontariato convenzionate e un auditorium multifunzionale che di base è attrezzato con 70 sedie, proiettore e impianto audio per corsi, formazione e riunioni ma, in caso di criticità, in pochi minuti, può ospitare decisori tecnici e politici per affrontare e risolvere ogni tipo di emergenza, grazie a tavoli montabili a forma di ferro di cavallo, prese elettriche a soffitto a cui attaccare personal computer, Tablet, Smartphone, Internet e telefoni.

L’ufficio comunale di Protezione Civile Sesto Fiorentino rientra nel Settore di Polizia Municipale ed è un servizio che risponde 24 ore su 24, festivi inclusi; interviene in tutte le situazioni di emergenza come piogge intense, vento forte, ghiaccio o neve, incendi, evacuazioni, pericoli per persone, animali o cose. Ogni anno i tecnici comunali svolgono ogni anno lezioni nelle scuole, formando circa 1.000 studenti sestesi di tutte le classi IV elementari e II medie sui rischi presenti sul territorio e su come affrontarli al meglio. A conclusione del percorso formativo regalano agli studenti una giornata di esercitazioni pratiche, al termine della quale, consegnano una pergamena in cui riconoscono il corso svolto ad ogni singolo alunno. Da 16 anni organizza la “Giornata della Protezione Civile” che quest’anno si svolgerà sabato 28 settembre. Inoltre la Protezione civile collabora con alcune associazioni locali Associazione Nazionale Carabinieri, Croce Rossa, Croce Viola, La Racchetta e Misericordia di Sesto Fiorentino.