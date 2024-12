Protezione civile, il corso di formazione è nella chiesa dell’Autostrada

CAMPI BISENZIO – Nella Chiesa di San Giovanni Battista, detta anche dell’Autostrada, a Campi Bisenzio, nell’ambito dei progetti condivisi di Protezione civile fra Città Metropolitana di Firenze e Prefettura, con il Compartimento Polizia Stradale per la Toscana e Società Autostrade Italia (Direzione IV Tronco Firenze), è stata promossa ieri una giornata di formazione, in due […]

CAMPI BISENZIO – Nella Chiesa di San Giovanni Battista, detta anche dell’Autostrada, a Campi Bisenzio, nell’ambito dei progetti condivisi di Protezione civile fra Città Metropolitana di Firenze e Prefettura, con il Compartimento Polizia Stradale per la Toscana e Società Autostrade Italia (Direzione IV Tronco Firenze), è stata promossa ieri una giornata di formazione, in due sessioni, per 400 volontari di Protezione civile, dedicata in particolare agli interventi di assistenza all’utenza in ambito autostradale in caso di blocco del traffico veicolare. “Grande entusiasmo e partecipazione – ha detto il consigliere delegato Massimo Fratini – hanno caratterizzato la formazione. Siamo orgogliosi di questa preparazione. È davvero una grande squadra”.