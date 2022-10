Protezione civile protagonista: il 15 e 16 ottobre torna “Io non rischio” nella Città metropolitana di Firenze

FIRENZE – Protezione civile nella Città Metropolitana di Firenze. Il 15 e 16 ottobre torna la campagna #IoNonRischio: 14 piazze attivate nel territorio metropolitano, per far scoprire come rispondere ai rischi più comuni nel territorio. https://iononrischio.protezionecivile.it. Dove e Quando: Scandicci via Pantin il 15 ottobre, Sesto Fiorentino piazza Vittorio Veneto il 16 ottobre, Barberino di Mugello […]

FIRENZE – Protezione civile nella Città Metropolitana di Firenze. Il 15 e 16 ottobre torna la campagna #IoNonRischio: 14 piazze attivate nel territorio metropolitano, per far scoprire come rispondere ai rischi più comuni nel territorio. https://iononrischio.protezionecivile.it. Dove e Quando: Scandicci via Pantin il 15 ottobre, Sesto Fiorentino piazza Vittorio Veneto il 16 ottobre, Barberino di Mugello piazza Cavour il 16 ottobre, Campi Bisenzio via Buozzi il 15 ottobre, Castelfiorentino piazza Gramsci il 15 ottobre, Empoli piazza Farinata degli Umberti il 15 e 16 ottobre, Fiesole piazza Mino il 16 ottobre, Firenze piazza Acciaiuoli, Galluzzo il 15 e 16 ottobre, Firenze piazza Gino Bartali il 15 e 16 ottobre, Firenze via dei Rastrelli il 16 ottobre, Fucecchio piazza Pertini il 15 e 16 ottobre, Greve in Chianti piazza Matteotti il 15 ottobre, Pontassieve piazza Cairoli il 15 ottobre, Marradi via della Repubblica il 16 ottobre.