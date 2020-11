Protezione civile, protocollo d’intesa tra Prefettura, Comando Vigili del Fuoco e Comune

CALENZANO – Nei giorni scorsi è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Firenze, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il Comune di Calenzano per il potenziamento dei servizi di supporto alle attività di Protezione Civile.

Il Comune di Calenzano, infatti, è esposto a diverse tipologie di rischi, sia naturali che antropici, e sul suo territorio si verificano ogni anno eventi frequenti con allerta arancione o rossa, tali da comportare l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) di protezione civile.

Per tale motivo, poiché è presente in ambito comunale un Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco, questo collaborerà strettamente con il COC di Calenzano ed in raccordo con il Comando Vigili del Fuoco di Firenze, al fine di reperire risorse ulteriori rispetto a quelle già disponibili in loco.

Potranno essere attivati un servizio aggiuntivo in appoggio alle attività di protezione civile, oltre alla squadra che opera normalmente, ed un supporto per le attività di prevenzione in caso di emissione di bollettini meteo con elevato indice di rischio, per i vari scenari di protezione civile, anche nel caso in cui non sia prevista l’attivazione del COC. Il Comune di Calenzano fornirà attrezzature, mezzi, e risorse logistiche; il Comando dei Vigili del Fuoco predisporrà attività didattica e formativa per il personale selezionato del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco, oltre a dotarlo di automezzi ed attrezzature idonee. Dal Protocollo, firmato dal Prefetto Laura Lega, potranno derivare altri accordi discendenti, da attuarsi mediante l’uso della permuta delle prestazioni, per implementare le forme di collaborazione e garantire il potenziamento del sevizio di soccorso e la risposta emergenziale nel territorio di Calenzano.