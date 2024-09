Prove gratuite di sport in tutta la provincia di Prato: cinque manifestazioni per i più piccoli con il Cgfs 

PRATO – Sarà un settembre d’eventi quello che attende famiglie, iscritti ed educatori del Centro Giovanile di Formazione Sportiva. Si parte lunedì 9 settembre con la presenza del Cgfs al “Settembre a Prato”, con un’iniziativa all’insegna dello sport all’interno dello spazio di piazza del Mercato Nuovo. Qui dalle 19.30 alle 21 si potrà provare il beach basket all’interno dell’arena della Palla Grossa. Saranno presenti i bambini dell’avviamento al basket assieme all’allenatrice Isi Vannucchi. Chiunque è libero di provare gratuitamente l’attività presentandosi direttamente in piazza (richiesto abbigliamento sportivo).

Nel prossimo fine settimana, sabato 14 settembre, il Cgfs sarà protagonista della “Festa dello sport” a Carmignano, organizzata dall’amministrazione comunale alla piscina di Comeana. L’appuntamento è per il mattino, alla presenza anche delle associazioni sportive del territorio. I bambini potranno provare diverse attività, fra cui gratuitamente quella in acqua assieme agli insegnanti di nuoto Centro Giovanile. Sarà possibile inoltre per i genitori fare un tuffo in piscina e provare le attività di acquagym e nuoto adulti.

Il calendario di appuntamenti prosegue nel week end del 21 e 22 settembre con la “Festa della Via Medicea”. In questo caso l’evento è organizzato dal Comune di Prato e rientra nel calendario di Prato Turismo. L’iniziativa è giunta alla terza edizione ed è in programma alle Cascine di Tavola, nello spazio della Rimessa delle Barche. Qui si terranno prove gratuite del multisport: basket, pallavolo, calcio a 5 e ginnastica.

Domenica 22 settembre il Cgfs sarà presente anche in piazza San Domenico per la festa organizzata dall’omonimo comitato. Il Centro farà effettuare ai bambini presenti prove di hip hop e basket. Con gli educatori inoltre saranno affrontate attraverso lo sport tematiche relative alla mobilità sostenibile: l’obiettivo della festa è infatti quello di porre sia l’attenzione sulla riqualificazione urbana della piazza che di celebrare la settimana europea della mobilità sostenibile. Anche qui le attività sono libere e gratuite.

Il settembre ricco di appuntamenti si chiuderà domenica 29 a Montemurlo con l’iniziativa “Arte, lavoro e xport”. L’evento si svolgerà nel nuovo parco cittadino di Montemurlo dalle 9.30 alle 18. Il Centro Giovanile sarà presente con prove gratuite di skateboard, pallavolo, basket, judo e danza. La festa è organizzata dalla Pro Loco di Montemurlo.