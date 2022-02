Provoca un incidente e scappa: l’appello per rintracciare il “pirata della strada”

CAMPI BISENZIO – A lanciare l’appello è Fabrizio. Fabrizio è il fratello di Chiara, che lo scorso 4 febbraio, intorno alle 20.30, è rimasta “vittima” di un pirata della strada. Per fortuna senza gravi conseguenza per la persona, al contrario per la macchina che è stata seriamente danneggiata. E’ successo tutto all’altezza della Motorizzazione, in […]

CAMPI BISENZIO – A lanciare l’appello è Fabrizio. Fabrizio è il fratello di Chiara, che lo scorso 4 febbraio, intorno alle 20.30, è rimasta “vittima” di un pirata della strada. Per fortuna senza gravi conseguenza per la persona, al contrario per la macchina che è stata seriamente danneggiata. E’ successo tutto all’altezza della Motorizzazione, in direzione di Campi Bisenzio, dove un’auto, a velocità decisamente sostenuta, ha superato una lunga fila di macchine, compresa quella di Chiara. Il problema è che nel superarla, l’auto l’ha presa in pieno (si tratta di una C1 color panna), provocando numerosi danni alla fiancata sinistra e scappando via senza preoccuparsi minimamente dell’accaduto. Anche se la paura è stata tanta, la prontezza di riflessi – e anche d’animo – della ragazza ha evitato il peggio. “Abbiamo già avvertito le forze dell’ordine – ci scrive il fratello di Chiara – per presentare denuncia contro ignoti per omissione di soccorso. Anche perché nella zona, a quanto pare, non ci sono telecamere”. Da qui l’appello ai nostri lettori e a chiunque abbia assistito alla scena: “Chiediamo la massima collaborazione, l’auto in questione potrebbe essere una Fiat Punto, di colore chiaro, forse grigio. Per inviare segnalazioni scrivere una e-mail all’indirizzo info.c.pigna@gmail.com“.

(Immagine di archivio)