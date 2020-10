Provoca un incidente in via Pratese e si dà alla fuga: la Polizia municipale fiorentina al lavoro per rintracciare il guidatore

FIRENZE – Sabato notte di lavoro per la Polizia municipale fiorentina. Le pattuglie sono intervenute in due incidenti con fuga denunciando uno dei conducenti e risalendo all’identità dell’altro al momento irreperibile. Il primo incidente è accaduto sabato intorno alle 23 in via del Fosso Macinante quando un furgone ha speronato una Fiat Panda dandosi poi […]



FIRENZE – Sabato notte di lavoro per la Polizia municipale fiorentina. Le pattuglie sono intervenute in due incidenti con fuga denunciando uno dei conducenti e risalendo all’identità dell’altro al momento irreperibile. Il primo incidente è accaduto sabato intorno alle 23 in via del Fosso Macinante quando un furgone ha speronato una Fiat Panda dandosi poi alla fuga. Il conducente dell’auto, però, si è messo all’inseguimento: nel frattempo ha chiamato la centrale operativa della Polizia municipale aggiornandola sul percorso. E’ stata quindi allertata una pattuglia del Pronto Intervento che ha rintracciato e poi fermato il furgone in via della Villa Demidoff. Alla guida un cittadino marocchino di anni 33, in regola con le norme sull’immigrazione, ma senza di patente di guida e assicurazione del veicolo oltre ad apparire in evidente stato di ebbrezza. Accompagnato al comando, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test oltre alle multe per guida senza patente, mancanza di assicurazione e per essersi allontanato dopo l’incidente senza lasciare i dati all’altro conducente, per fortuna illeso. Il furgone è stato sequestrato. Da ulteriori controlli è emerso che era noto alle forze dell’ordine e a suo carico risulta un ordine di rintraccio da parte delle Questura.

L’altro incidente, anche questo solo con danni, è accaduto nella notte tra sabato e domenica nella zona di via Pratese, al confine con Sesto Fiorentino. Il conducente di un’Alfa 147 ha perso il controllo dell’auto, probabilmente per la velocità elevata, uscendo di strada: nella sua folle corsa ha abbattuto alcuni pali della segnaletica e urtato il cordolo che delimita la carreggiata provocando così lo scoppio dei due penumatici lato destro. Il conducente, invece di rimanere sul posto e chiamare i soccorsi, si è dato alla fuga con l’auto malgrado i gravi danni riportati. E infatti quando la pattuglia della Polizia municipale è arrivata sul posto, ha trovato solo le tracce dell’incidente e parte del paraurti anteriore di un’auto di colore grigio con dei numeri seriali. Proprio questi numeri hanno permesso agli agenti di identificare marca e modello dell’auto. A questo punto la pattuglia si è messa in cerca dell’auto nei parcheggi e aree di sosta vicine, ipotizzando che dato i forti danni non potesse essersi allontanata molto. E così hanno rintracciato la vettura in sosta tra altre auto nel parcheggio a libero accesso di un’attività di somministrazione non distante dal luogo dell’incidente. Il mezzo, oltre a essere del colore e del modello ipotizzato, presentava danni compatibili con la dinamica dell’incidente e risultava mancante proprio del pezzo di paraurti trovato sul posto. Da accertamenti è emerso che l’auto, intestata a un cittadino cinese residente a Sesto Fiorentino, era senza assicurazione. Contattati i colleghi, l’uomo è risultato irreperibile. L’auto è stata sequestrata mentre continuano le indagini per rintracciare il conducente.