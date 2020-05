“Provvedi Resistenza” e pillole sulle arti del territorio con la biblioteca di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Parte da oggi, 6 maggio, sulla pagina Facebook della biblioteca comunale di Lastra e su quella del Teatro delle Arti la rubrica #ProvediResistenza, pillole e frammenti di testi teatrali a cura degli allievi dei laboratori per l’arte attoriale tenuti da Rosanna Gentili e Marco Natalucci all’interno del teatro. Gli allievi del Teatro popolare d’arte hanno realizzato, insieme a Rosanna Gentili, delle registrazioni audio di alcuni frammenti dei testi delle maggiori opere teatrali di ogni tempo, che saranno condivisi sulle pagine social per continuare un percorso formativo bruscamente interrotto. Inoltre a partire dal prossimo 9 maggio, sempre sulla pagina Facebook della biblioteca comunale di Lastra a Signa, partirà un’altra rubrica con storie e curiosità sul mondo della ceramica e delle arti del territorio, anche sulla scia dell’importante mostra organizzata lo scorso anno all’Antico Spedale di Sant’Antonio. Questi contributi saranno poi inseriti all’interno di un nuovo progetto ovvero l’Archivio digitale delle arti di Lastra, che l’Ufficio cultura e la biblioteca comunale intendono creare a breve e per il quale sono richieste anche testimonianze di cittadini o associazioni che, su base volontaria, possono inviare materiale fotografico, storie o video scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 0553270124.