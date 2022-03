PSI Sesto Fiorentino “sul Bilancio del Comune sono arrivate le risposte ‘forzate’ dell’assessore”

SESTO FIORENTINO – “In relazione ai rilievi sul bilancio di previsione 2022/24 del rappresentante di Italia Viva, a stretto giro, sono arrivate le risposte, puntuali (e anche un po’ ‘forzate’) dell’assessore”. Lo afferma, in una nota il Partito Socialista Italiano di Sesto Fiorentino. “Siamo certi – prosegue la nota – che non era nelle intenzioni […]

SESTO FIORENTINO – “In relazione ai rilievi sul bilancio di previsione 2022/24 del rappresentante di Italia Viva, a stretto giro, sono arrivate le risposte, puntuali (e anche un po’ ‘forzate’) dell’assessore”. Lo afferma, in una nota il Partito Socialista Italiano di Sesto Fiorentino.

“Siamo certi – prosegue la nota – che non era nelle intenzioni dell’assessore, ma si è trattato di una vera e propria lezione da ‘partita doppia’. Registriamo il tutto per non incorrere negli stessi errori nel futuro. Vogliamo cogliere l’occasione per qualche considerazione di merito circa le affermazioni su cui si è soffermato l’assessore; ha inteso, sicuramente, si spera, dare maggiore autorevolezza alla notizia che qualifica il nostro bilancio: le tasse non aumentano”.

“Segnatamente, quindi, dobbiamo ritenere che le nuove aliquote dell’addizionale comunale, siano state ‘configurate’ sulla scorta di quelle nuove dell’Irpef – prosegue la nota – senza particolari difficoltà per il contribuente, cittadino di Sesto. Altra notizia rilevante: l’attenzione dimostrata,da parte dell’assessore, al fondo di accantonamento dei residui passivi. E’ cosa positiva, anche perché il fondo dei residui passivi deve essere “alimentato” annualmente, per sopperire alle mancate riscossioni, da parte del comune, delle multe e ciò per non cadere nella logica degli ‘adeguamenti di bilancio’ che abbiamo rilevato per il passato. Sulla scorta di tali assicurazioni, auguriamo ‘ogni bene’ all’attuale amministrazione, e, ovviamente, a noi tutti, cittadini di Sesto”.